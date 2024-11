Ilfattoquotidiano.it - Aids, un programma di Spallanzani e Sacco per la PrEP iniettiva: potranno accedere 800 persone

800aldi accesso controllato pilota per lagrazie alla collaborazione tra l’ospedaledi Milano e l’istitutodi Roma. Una buona notizia in vista della Giornata mondiale per la lotta all’che si celebra il 1 dicembre.La profilassi pre-esposizione è un modo per prevenire l’infezione da HIV per leche non hanno contratto il virus, ma che sono ad altissimo rischio. Laconsiste nell’assunzione di farmaci antiretrovirali e se assunta quotidianamente o secondo lo schema indicato dal medico specialista, è molto efficace nella prevenzione dell’HIV. Dal 2023, la profilassi pre-esposizione () per via orale è disponibile e rimborsata dal Sistema Sanitario Nazionale, ma l’assunzione quotidiana di una compressa al giorno in modo continuativo o al bisogno ha rappresentato un limite alla sua diffusione tra le popolazioni a rischio e ha creato molti problemi di aderenza e di interruzione della profilassi, non risultando la stessa facilmente accessibile a diverse popolazioni chiave.