Ilgiorno.it - Aggressione a colpi di mannaia fuori dalla discoteca a Sesto: le pene per i due imputati

San Giovanni, 29 novembre 2024 - Si erano scagliati contro i rivali all'esterno della. Uno lo avevano quasi ammazzato adi, un altro lo avevano mancato per poco e un terzo lo avevano massacrato con calci e pugni, soltanto per essere intervenuto in difesa dell'amico. Per questa vicenda, accaduta all'alba del 9 luglio del 2023, ora è arrivata la resa dei conti con la giustizia per i due ragazzi - un ecuadoregno e un italiano di origini sudamericane, entrambi di 20 anni ed entrambi con precedenti - accusati di avere dato manforte all'amico, all'epoca dei fatti minorenne, che invece impugnava l'arma da taglio letale. I verdetti Quest'ultimo ha scelto il processo con il rito abbreviato e chiesto la messa alla prova davanti al Tribunale per i minori di Milano, mentre i primi due sono stati chiamati davanti al gup del Tribunale di Monza Andrea Giudici per rispondere di concorso morale in tentato omicidio, rapina aggravata e lesioni.