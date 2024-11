Lettera43.it - A New York la parata di Macy’s per il Ringraziamento: foto e video

Un grande spettacolo, nonostante la pioggia. Laper ildi, che si tiene a Newogni anno dal 1924, ha visto la partecipazione di 17 palloni gonfiabili, 22 carri e 11 bande musicali. Senza dimenticare 700 clown, numerosi performer e celebrità di Hollywood e dello sport. Tanti i richiami alla prima edizione che il magazzino della grande mela organizzò come trovata pubblicitaria per il suo punto vendita, tra cui la rappresentazione di animali esotici e il gran finale con Babbo Natale che entra a Manhattan per aprire le festività. Novità dell’anno, i carri ispirati alla serie Mercoledì e a Spiderman e un tributo ai 125 anni dello zoo nel Bronx. Immancabili i tanti vip, da Jessica Chastain a Jimmy Fallon fino ad Alison Brie. Il tutto intervallato dalle esibizioni di Jennifer Hudson, Kylie Minogue, Idina Menzel e le Rockettes.