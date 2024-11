Ilnapolista.it - Velasco: «Le partite di calcio sono noiose, c’è troppo possesso palla»

L’allenatore della Nazionale italiana di volley femminile, Julio, ha rilasciato un’intervista al Messaggero in cui ha espresso la sua idea di: «Ledi, c’è»Nella tecnologia non piace a tutti.«Nel volley è stata fondamentale, ha cancellato le discussioni infinite e furti clamorosi. Nelil Var ha diminuito il gioco violento, ed è già una conquista, mentre ascolto molte lamentele ma mi sembrano le solite polemiche per creare pressione sugli arbitri, spesso da parte degli allenatori. Del resto gli allenatorisempre i più conservatori, in ogni sport. Neltemono ogni mutamento».L’allenatore deve solo insegnare o è necessario che vinca?«A livello giovanile è importante migliorare i giocatori, poi ogni sport è un gioco, è necessario che qualcuno vinca.