Gaeta.it - Trentino: aumento significativo del turismo estivo, segnali positivi per la stagione invernale

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nei mesi estivi del 2024, ilha registrato un notevole incremento delle presenze turistiche, con circa 200.000 visitatori in più rispetto allo stesso periodo del 2023. Questi dati, resi noti dall’assessore provinciale alRoberto Failoni, evidenziano un totale di quasi 7 milioni di pernottamenti, pari a 6.972.618, con un incremento dell’1% rispetto al 2019. La crescita è stata particolarmente marcata per quanto riguarda le clientele internazionali, con un focussulin montagna. In questo contesto, le città del territorio hanno mantenuto tendenze stabili.delle presenze turisticheSecondo le informazioni fornite da Failoni, laestiva ha superato le aspettative sia in termini numerici che di redditività per le imprese locali.