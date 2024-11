Quifinanza.it - Trattato Globale sulla Plastica, 200 lobbisti dei combustibili fossili influenzano l’accordo

A Busan, in Corea del Sud, si sta svolgendo un vertice cruciale per la definizione di un. I rappresentanti di tutto il mondo sono riuniti per affrontare una questione sempre più pressante: l’inquinamento da, un problema che rischia di aggravarsi al punto da raddoppiare entro il 2050. Tuttavia, c’è un elemento che minaccia la credibilità e l’efficacia dei negoziati: l’ingombrante presenza delle lobby.Proprio come accaduto alla recente Cop29 sul clima, tenutasi a Baku, il paradosso si ripete anche a Busan. La conferenza, finalizzata a contrastare la crisi climatica e ridurre l’impatto della, è presidiata da centinaia didell’industria deie della. Queste lobby cercano di condizionare le decisioni politiche, nonostante il loro coinvolgimento diretto nella crisi ambientale