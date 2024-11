Gaeta.it - Tragico scontro frontale alle porte di Salsomaggiore: una vittima e quattro feriti

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nel primo pomeriggio di oggi, si è verificato un grave incidente stradale a, in provincia di Parma, causando la morte di una donna di 42 anni. L’incidente ha coinvolto due veicoli ed ha provocato anche il ferimento dipersone, di cui una in condizioni critiche, attualmente ricoverata presso il Policlinico Maggiore di Parma. La notizia ha scosso la comunità locale, già provata da eventi simili. La ricostruzione degli eventi è fondamentale per comprendere la dinamica di questoepisodio.L’incidente: ricostruzione dei fattiL’incidente si è registrato poco dopo le 16:00 lungo via Parma, proprio in prossimità della località Campore. La, una donna di 42 anni, si trovava alla guida di una Smart, accompagnata dalla figlia, quando ha avuto un violentocon un’altra vettura.