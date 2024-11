Cityrumors.it - Terrorismo, torna in libertà uno degli ideatori del sequestro Moro

Il brigatista era stato arrestato pochissimo tempo fa, dopo oltre 44 anni di latitanza, ma un cavillo l’ha salvato e ora è stato scarcerato Brigatista in. Ma la sua scarcerazione fa molto discutere e fa arrabbiare l’Italia anche perché nessuno se l’aspettava, visto che era stato arrestato e fermato da pochissimo tempo. Una scelta e una vicenda che sta indispettendo il governo italiano.inunodel(Ansa Foto) Cityrumors.itUna vicenda che è arrivata senza che nessuno se l’aspettasse. Ma all’improvviso, come un fulmine a ciel sereno, è’ stato scarcerato in Argentina Leonardo Bertulazzi, ex membro e capo saldo delle Brigate Rosse, che era stato arrestato appena lo scorso mese di agosto.Era passato pochissimo tempo quando sul finire dell’estate la polizia argentina, dopo aver indagato per tanto tempo, è riuscito ad arrestarlo nel suo appartamento nel quartiere di Monserrat a Buenos Aires, nel corso di un’operazione della Divisione Federale di Investigazione sui Fuggitivi e le Estradizioni del Dipartimento Interpol e dell’Unità di Investigazione Antiterroristica della Sovrintendenza Federale di Investigazione, entrambe unità della Polizia Federale Argentina (Pfa).