Suzuki Lo 05% del fatturato per far crescere il Bosco diffuso

TORINO (ITALPRESS) –lancia la quarta edizione del Green Friday e, oltre a promuovere il, mira alla creazione del “del Toro”, un progetto condiviso con Torino Football Club e Settore Verde della Città di Torino. Questi partner, da sempre impegnati a supportare la comunità e l’ambiente, collaboreranno insieme in un’importante opera di valorizzazione del territorio torinese. Il “del Toro”, vedrà la piantumazione di 30 alberi autoctoni ad alto fusto nelle vicinanze del nuovo centro sportivo Robaldo, dove si alleneranno le squadre dei settori giovanili del Torino FC e si integrerà nel Parco Colonnetti, situato nel quartiere torinese di Mirafiori Sud,aperto a tutti i cittadini. La messa a dimora dei 30 alberi è prevista in data 12 marzo 2025.Venerdì 29 novembre, in occasione del Black Friday,accantonerà lo 0,5% delgiornaliero del prodotto immatricolato e delle vendite ricambi e accessori delle tre divisioni Auto, Moto e Marine.