Stefano De Martino di nuovo assieme a Belen? Le foto inaspettate (ma la verità è un'altra)

De: un incontro che fa discutere. Ma le cose non sono come le immagini fanno pensare.Recentemente,Deè stato avvistato in compagnia di una donna che ha destato non poco interesse tra i fan e i seguaci dei social media. La donna in questione, Amelia Villano, imitatrice e vincitrice di un noto talent show, ha condiviso il palco con Dedurante una festa nella capitale. Lescattate insieme hanno immediatamente sollevato interrogativi e speculazioni, soprattutto per la somiglianza fisica tra Amelia e l’ex moglie diRodriguez.Che ci fannoDe? (Siamo sicuri sia lei?) – Screenshot IG – notizie.comNonostante le apparenze possano ingannare, la realtà dei fatti è ben diversa da ciò che molti potrebbero pensare a prima vista.