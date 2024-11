Bergamonews.it - Sicurezza, controlli straordinari allo scalo ferroviario

Bergamo. Fra il tardo pomeriggio e la sera del 27 novembre scorso, i carabinieri della Compagnia di Bergamo hanno intrapreso un importante servizio coordinato nell’area circostantein centro a Bergamo, finalizzato alla prevenzione del degrado urbano e dei reati in genere. In campo 4 equipaggi, è stato organizzato dal Nucleo Operativo e Radiomobile, coadiuvato dalla Stazione di Bergamo Bassa.Complessivamente sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria 5 persone, 3 stranieri e due cittadini italiani tutti residenti nella bergamasca, per diversi reati, fra i quali la violazione delle disposizioni per la prevenzione dei disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento, la violazione del divieto di ritorno nel comune di Bergamo e la violazione delle disposizioni di cui al Testo Unico dell’Immigrazione.