Thesocialpost.it - Selvaggia Lucarelli, la grave accusa: “Alcuni post potrebbero costarle il posto da giurato a Ballando con le stelle”

Leggi su Thesocialpost.it

Ilo dacon ledisarebbe a grosso rischio. Lo sostiene il quotidiano Il Giornale, secondo il quale ci sarebbero una decina di sui, pubblicati su Instagram tra il 2021 e il 2023, degni di una possibile “segnalazione al Garante della concorrenza e del mercato e un procedimento (umo, perché da maggio 2023 non è più iscritta all’Albo) all’Ordine dei giornalisti per la violazione del codice deontologico”. Leggi anche:con le: scontro tra Angelo Madonia eMa cosa avrebbe scritto di cosìsui social da meritarsi questa pesantissima punizione? “ Possibile che la regina degli influencer in un passato neanche troppo recente sia stata così sfrontata da fare pubblicità occulta ai ‘suoi’ sponsor senza adottare il rigido protocollo del Garante in vigore dal 2018?”, si domanda ancora Il Giornale.