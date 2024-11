Gaeta.it - Sciopero del 29 novembre: cosa prevede la precettazione e le conseguenze per i lavoratori

Con il prossimogenerale in programma il 29, proclamato da Cgil e Uil, il governo ha attuato misure straordinarie per garantire la continuità dei servizi essenziali. Il vice premier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha emesso un'ordinanza di, riducendo la durata delloda 24 a 4 ore. Maimplica realmente questa decisione e quali saranno le ricadute per icoinvolti? Un approfondimento con il giuslavorista Vincenzo Ferrante chiarisce i dettagli.Che cos'è la?Laè un meccanismo giuridico attuato per garantire la ripresa dei servizi pubblici in caso di. Secondo l'avvocato Ferrante, si tratta di un ordine specifico rivolto aiaffinché tornino al lavoro durante lo, per proteggere i servizi essenziali destinati alla popolazione.