Roma aveva in casa una pistola rubata con sei proiettili | nei guai un 56enne

, 28 novembre 2024- Nei giorni scorsi a, i Carabinieri della Stazione diLa Storta, unitamente a quelli di San Vittorinono, hanno arrestato in flagranza un cittadino italiano di 56 anni, con precedenti, gravemente indiziato dei reati di detenzione illegale di arma comune da sparo e ricettazione.L’uomo, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso presso la propria abitazione di via Campo Imperatore, di unarevolver a tamburo Ruger GP100 con all’interno sei colpi calibro 357 Magnum, che è stata sequestrata.Gli immediati accertamenti svolti sull’arma, hanno consentito di appurare come la stessa fosse oggetto di un furto in abitazione denunciato presso la Stazione Carabinieri di Latina nell’aprile del 2016.Per questo motivo, ilè stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.