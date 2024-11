Iltempo.it - Roma, apre le porte il Gamm: ecco il nuovo museo del videogioco

Leggi su Iltempo.it

Gamer e amanti del, segnatevi questa data: sabato 30 novembreufficialmente leal pubblico – nel cuore di, in via delle Terme di Diocleziano 35 (metro A, Repubblica) – ilpermanente delpiù grande d'Italia. In una location suggestiva, che coniuga armonicamente l'antico del patrimonio architettonico capitolino con il moderno dell'innovazione tecnologica, iloffre unaa di oltre 120 schermi tra monitor, postazioni di gioco, totem interattivi e ledwall - oltre a una serie pressoché infinita di reperti dell'archeologia del medium – che puntano a offrire un viaggio immersivo e interattivo nel mondo del. La presentazione delsi è tenuta giovedì 28 novembre nell'ambito della kermesse Checkpoint - Festival of Interactive Experiences, alla presenza dei fondatori e curatori della struttura, nonché di altri personaggi illustri dell'industria videoludica (Luca De Lellis).