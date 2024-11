Gaeta.it - Revoca della zona di restrizione III in Emilia-Romagna: un passo avanti contro la peste suina africana

Facebook WhatsAppTwitter La Commissione Europea ha recentementeto ladiIII in, precisamente nel territorio del Piacentino, un’area colpita dalla. Questa decisione arriva dopo un attento monitoraggiosituazione, che ha portato a una significativa riduzione delle misure restrittive imposte per contrastare la diffusione del virus. La Regione ha confermato questa novità, sottolineando l’importanzarimozioneper gli allevamenti locali.ContestodiIIILadiIII era stata istituita a luglio 2024 in risposta al rilevamento di un caso positivo diin un allevamento domestico. Ogni volta che si verifica un focolaio, le autorità adottano misure per prevenire ulteriori contagi.