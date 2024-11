Quifinanza.it - Quali sono i titoli di studio più richiesti: ingegneri, Its ed esperti in moda e legno

Le imprese italiane confermano la disponibilità ad assumere, ma faticano a trovare profili professionali in linea con le loro esigenze: delle 5,5 milioni di assunzioni programmate per il 2024, il 47,8% rimane di difficile reperimento. Mancano, in particolare, i laureati ina elettronica e dell’informazione, i diplomati Its Academy nel settore tecnologico-energia e i profilificati in ambiti comee lavorazioni del.È il dato emerso al Job&Orienta in corso alla fiera di Verona, dovestati presentati i dati del sistema informativo Excelsior elaborato da Unioncamere e dal Ministero del Lavoro suidipiùdal mercato del lavoro.Cronico gap fra formazione e lavoroLa situazione solleva interrogativi sul rapporto tra il sistema formativo italiano e le esigenze del mondo produttivo, in un Paese dove il cosiddetto mismatch rischia di trasformarsi in un freno alla competitività.