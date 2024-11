Ilfattoquotidiano.it - Pranzo al Quirinale tra Giorgia Meloni e Sergio Mattarella: incontro di un’ora “in un’atmosfera cordiale e collaborativa”

Nel pieno dello scontro interno alla maggioranza e dei conflitti tra Palazzo Chigi e il Colle su diversi dossier (da ultimo quello sul 2×1000 ai partiti), mercoledì alil presidente della Repubblica,, ha incontrato ala presidente del Consiglio,. La notizia è stata tenuta segreta per 24 ore ed è trapelata solo giovedì da ambienti della maggioranza ed è stata confermata dal Colle. Il faccia a faccia, riferiscono dal, si è svolto “in“.L’, a quanto si apprende, è durato circa. Ilal, tengono a precisare fonti di Palazzo Chigi, non era collegato alle frizioni parlamentari nella maggioranza andate in scena mercoledì mattina al Senato, ma era stato programmato la settimana scorsa, anche per un confronto dopo la missione del capo dello Stato in Cina e quella della presidente del Consiglio al G20 in Brasile.