Danielebartocciblog.it - Pirateria online: a che punto è l’Italia

Leggi su Danielebartocciblog.it

In questi giorni è stata eseguita una maxi-operazione anti-in Europa. Una domanda, a proposito di, sorge ora spontanea: a che? Secondo una recente relazione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), latra gli utenti di internet europei si è mantenuta costante rispetto allo scorso anno, con 10 accessi al mese.è il Paese in Europa con la media più bassa di accessi a contenuti piratati (7,3). Italia davanti a Germania (7,7) e Romania (7,9). La metà di tutti gli accessi illegali riguarda contenuti televisivi (cinque accessi al mese in media per utente di internet nell’UE).È aumentata nel contempo la rilevanza dei siti di streaming illegale, come evidenziato da una crescita del 10 % delle visite a siti web pirata per servizi di televisione via internet (IPTV) nel 2023.