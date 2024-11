Lettera43.it - Piazza Armerina, i familiari di Larimar Annaloro nominano un super perito

Nell’indagine sulla morte di, la 15enne trovata impiccata in una pineta vicino alla casa di famiglia a, è entrato ilPaolo Reale, noto per il coinvolgimento in altri casi di cronaca nera saliti alla ribalta nazionale, come quello di Alberto Stasi. La famiglia della giovane lo ha nominato per esaminare gli otto telefoni cellulari sequestrati dalla Procura dei minori. L’obiettivo è verificare l’eventuale presenza di immagini compromettenti che possano supportare l’ipotesi di revenge porn. La procura di Caltanissetta, intanto, ha posticipato l’audizione della madre della giovane, Johary, inizialmente prevista per il 28 novembre. Nel frattempo, il legale della famiglia, Milena Ruffini, ha ottenuto accesso ai documenti del liceo frequentato daper verificare se siano stati registrati problemi o provvedimenti disciplinari legati a presunte liti in cui la ragazza sarebbe stata coinvolta.