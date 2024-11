Dailymilan.it - Milan, Francesco Camarda scala le gerarchie: ecco quando lo vedremo titolare

Leggi su Dailymilan.it

lenell’attacco del, Paulo Fonseca pensa di affidargli una maglia da.Il, dopo il pareggio contro la Juventus, è rimasto al settimo posto. I rossoneri non sono andati oltre lo 0-0 contro i bianconeri (senza 8 giocatori), merito anche delle dirette inseguitrici che non sono riuscite a vincere le proprie gare. Il Bologna (a -1 dai rossoneri) hanno perso contro la Lazio, l’Udinese (-2 dal Diavolo) ed Empoli (-3 daiesi) hanno pareggiato tra di loro.Il Diavolo si prepara per la sfida contro l’Empoli con la novità, il giovane attaccante rossonero dovrebbe prendere parte alla gara contro i toscani partendo dalla panchina. Ma Paulo Fonseca gli ha riservato la titolarità per un’altra partita.Il talento rossonero scalda i motorileloLEGGI ANCHE Verso-Empoli, non è la prima volta di Federico Dionisi a San Siro: il precedenteInfatti in vista della sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo, valevole per gli ottavi di finale a San Siro il 3 dicembre alle re 21:00,dovrebbe partire