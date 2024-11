Ilrestodelcarlino.it - Mediopadana, il restyling. Svelato il nuovo atrio Est: "E cresceremo ancora"

La stazione dell’alta velocitàdi Reggio Emilia diventa più accessibile con l’apertura dell’est (nella foto a destra, in alto), in corrispondenza delparcheggio al di là dell’attraversamento pedonale della linea ferroviaria Reggio – Guastalla. Inaugurato ieri mattina dall’assessore regionale Alessio Mammi, dal sindaco Marco Massari e dal responsabile ingegneria e investimenti stazioni (della Direzione Stazioni di Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo FS Italiane), Antonello Martino. Il secondo ingresso, in linea a quello esistente, crea un altro collegamento tra i due fronti della stazione con due nuovi ascensori e un sistema di scale mobili e fisse di raccordo con le banchine di partenza e arrivo dei treni. Al suo interno ci sono sedute per l’attesa, servizi igienici, sistemi audio/video di informazione al pubblico e presto biglietterie self service.