Oasport.it - LIVE Paris-Virtus Bologna 77-63, Eurolega basket in DIRETTA: i transalpini alzano l’intensità, V-nere in confusione! Ultimi 5? decisivi

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA77-72 ‘Momo’ Diouf dalla media: altri due punti rosicchiati dalle V-, -5!77-70 Cordinier alza la parabola: la Segafredo risale parzialmente fino al -7, time-out chiamato da Splitter!77-68 2/2 per il georgiano ai liberi: latorna ancora sotto la doppia cifra di svantaggio!77-66 1/2 per Tornike Shengelia in lunetta.77-65 2/2 per Matt Morgan a cronometro fermo: timida reazione bianconera, due punti rosicchiati!77-63 Tap-in di Kratzer sull’errore da tre di Jantunen: +14in!75-63 Jantunen dall’arco: l’ex Treviso brucia la retina, +12 e time-out chiamato immediatamente da Luca Banchi!72-63 Intercetto e canestro di TJ Shorts, che aggiorna il bottino personale a quota 16 punti.70-63 Marco Belinelli! Da due, -7