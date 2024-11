Donnapop.it - Le cose si mettono male per Signorini, il Grande Fratello chiude in anticipo: ecco quando

Leggi su Donnapop.it

L’attuale edizione delsembra trovarsi in una fase critica. Gli ascolti di lunedì, che sono stati addirittura inferiori a quelli del sabato precedente, hanno mandato nel panico i vertici Mediaset. Secondo quanto riportato dal portale TvItaliana, i responsabili di rete avrebbero seriamente preso in considerazione l’idea di una chiusura anticipata.I dati degli ascolti sono stati così deludenti che, come accaduto dopo la scorsa puntata, è stata convocata una “nuova riunione d’emergenza” a Mediaset per discutere la situazione. In base a quanto trapelato, non sembra che Pier Silvio Berlusconi sia soddisfatto del prodotto finale, ormai firmato da Alfonso, che stenta a convincere il pubblico.Gli ascolti tv delsono flop:i dati sconfortantiL’edizione attuale delnon è riuscita a conquistare i telespettatori come ci si aspettava.