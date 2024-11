Ilrestodelcarlino.it - Lavoro e studenti, serve un patto per la casa

Sono un lavoratore da poco arrivato dalla Sicilia per una chiamata di. Adesso però devo affrontare il grave problema di trovare un alloggio. Insieme alla mia famiglia abbiamo cercato di attivare tutti i canali possibili, compresi alcuni conoscenti bolognesi. Non vorremmo finire sulla cronaca per essere rimasti senza. Per questo motivo abbiamo bisogno di fare un appello disperato: aiutatemi a trovare un'abitazione in affitto. Carlo Galfo Risponde Beppe boni La mancanza di alloggi in affitto o gli affitti eccessivamente alti costituisce il problemone di Bologna, ma anche di altre città dell'Emilia Romagna, come Modena dove sono presenti università e un robusto tessuto economico. Il nodo non riguarda solo gli, per i quali Comune e Università stanno poco alla volta allargando l'offerta degli alloggi, ma in gran parte anche i lavoratori che vengono da fuori città.