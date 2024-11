Lettera43.it - L’Australia è il primo Paese a vietare i social ai minori di 16 anni

ha approvato una legge che vieta l’accesso aimedia aidi 16, con l’obiettivo di contrastare l’impatto negativo sulla salute mentale giovanile. È ilal mondo a farlo. Il provvedimento, sostenuto dalministro Anthony Albanese, mira a responsabilizzare le piattaforme come TikTok, Instagram e Facebook, che rischiano multe fino a 50 milioni di dollari australiani se non rispettano le regole. YouTube sarà invece esentato dalle nuove restrizioni, grazie al suo scopo educativo. La legge è stata accolta con favore dal 77 per cento degli australiani, secondo YouGov, ma alcuni accademici e gruppi per i diritti civili hanno avvertito che il divieto potrebbe avere un effetto boomerang negativo, spingendo gli adolescenti verso il dark web o facendoli sentire più isolati.