Latina, tutto il personale della Polizia Locale in un servizio straordinario di pattugliamento

, 28 novembre 2024- In accordo con il sindaco Matilde Celentano ladi, diretta dalla comandante facente funzioni Sabrina Brancato, ha effettuato undi controlloche ha visto la partecipazione diil, incluso quello d’ufficio, in un’azione congiunta di sicurezza e prevenzione. Questo intervento, sperimentale, si è svolto con pattuglie a piedi e in auto ed è stato articolato in due turni, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19, per garantire una copertura completa del territorio cittadino.“Il presidio capillare e la visibilità delle forze dell’ordine sono fondamentali per creare un ambiente più sicuro e per dimostrare che siamo presenti, pronti a intervenire e a rispondere alle esigenzecomunità – ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano -.