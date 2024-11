Thesocialpost.it - La tregua, tra speranza e illusioni

Leggi su Thesocialpost.it

Difficile dire se la– o, se si vuole, il cessate il fuoco – in Libano durerà. Sessanta giorni? Di più? Di meno? In senso stretto di un passo avanti decisivo verso la pace non si può parlare. Peraltro dovrebbe essere firmata non da Hezbollah, che non è uno Stato. Il “Partito di Dio” rappresenta solo una parte, minoritaria, del popolo libanese. Minoritaria ma armata e finanziata dall’Iran, cioè da uno Stato estero che condiziona pesantemente Beirut “gestendo” Hezbollah.Certo l’offensiva militare israeliana in Libano ha colpito duramente. Non solo eliminando, il 27 settembre scorso, il leader Hassan Nasrallah. La risposta dì Hezbollah non è mancata. I missili sono piovuti su Israele. Un incubo, ma di scarsa efficacia. Scattata lain piena notte, gli sfollati dal sud controllato dall’organizzazione terroristica sciita si sono incolonnati verso i loro villaggi.