"La strada in via Dandolo sta franando"

In che condizioni si trova il cantiere di via? Verrà portato a termine entro breve, oppure bisognerà attendere ancora? Attorno allo scavo attuale serve un nuovo margine? Domande che sorgono spontanee nel visitare lainteressata dai lavori per la sistemazione dei sottoservizi. Tanto che una nuova protesta, dopo il sit in della primavera scorsa, è dietro l’angolo. Si ricorderà, infatti, che gli abitanti di zona si erano lamentati per la presenza delle tre cabine elettriche da 15 metri nelle immediate vicinanze delle proprie abitazioni. Elementi necessari per il funzionamento del sistema, e che però verranno spostate in piazza del Pescatore, al posto di alcuni parcheggi. "Sappiamo che grazie all’intervento del sindaco Spazzafumo verranno trasferite le cabine elettriche – dice un referente degli abitanti di zona – ma l’attuale situazione, in via, non è più sostenibile da parte di noi residenti.