Lettera43.it - La proposta della Germania: schierare i missili terra-aria Patriot in Polonia

Leggi su Lettera43.it

Laha proposto alla Nato di dispiegare i sistemi di difesa aereaina partire da gennaio. L’obiettivo, secondo il ministroDifesa di Berlino Boris Pistorius, è garantire la protezione di un importante hub logistico destinato al trasporto di armi e munizioni verso l’Ucraina. Pistorius ha dichiarato che la misura mira ad «assicurare la fornitura di veicoli, armi e munizioni di cui l’Ucraina ha urgente bisogno per difendersi dai brutali attacchi russi che violano il diritto internazionale».Putin: «Non spareremo ai passeri con i cannoni»Nel frattempo, il presidente russo Vladimir Putin ha reagito affermando che la Russia continuerà a rispondere agli attacchi effettuati dall’Ucraina con armi occidentali. Tuttavia, ha specificato che non verranno utilizzati iipersonici Oreshnik per obiettivi di minore entità: «Non spareremo ai passeri con i cannoni».