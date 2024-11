Gaeta.it - Incendio devasta un edificio a Villafranca di Verona: nessun ferito, danni ingenti

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Unè scoppiato nella notte adi, gravemente danneggiando undi due piani. Per fortuna, non ci sono stati feriti nel rogo. Le fiamme hanno attirato l’attenzione di passanti che, preoccupati, hanno dato l’allerta ai soccorsi poco dopo la mezzanotte. Gli operativi dei Vigili del Fuoco hanno lavorato instancabilmente per domare l’e proteggere la zona circostante.L’intervento dei Vigili del FuocoIl primo segnale d’allarme è scattato quando i residenti hanno notato una colonna di fumo e fiamme che fuoriuscivano dalle finestre del primo piano. Nell’immediato, è stata attivata la macchina dei soccorsi. I Vigili del Fuoco, con un dispiegamento di quattro mezzi e quattordici operatori, sono giunti sia dasia dal distaccamento volontario di