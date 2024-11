Isaechia.it - Ilary Blasi, annunciata la data di uscita della serie ‘Ilary’: il promo ufficiale (Video)

Leggi su Isaechia.it

Uscirà il prossimo 9 gennaio in esclusiva su Netflix, latelevisiva sulla vita di.L’annuncio è stato dato poco fa dalla pagina Instagramnota piattaforma:Noi le carte non sappiamo leggerle, ma una cosa è certa: il 9 gennaio esce, la nuovasulla vita di, solo su Netflix. View this post on Instagram A post shared by Netflix Italia (@netflixit)L’arrivo di una nuovatv dedicata all’ex conduttrice del Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi era stato spoilerato la scorsa estate, quando l’ex moglie di Francesco Totti era stata paparazzata sulle pagine di Chi a Ponza in compagnia delle due sorelle e di alcune amiche mentre venivano riprese dalle telecamere.sarebbe una sorta di sequel di Unica, il documentario uscito su Netflix lo scorso anno sulla brusca separazioneconduttrice dall’ex capitanoRoma.