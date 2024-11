Gaeta.it - Il sogno di una notte di mezza estate: il nuovo allestimento del Piccolo Teatro di Milano

La nuova produzione deldiriporta il classico di Shakespeare, "di unadi", in chiave moderna. In scena allo Studio Melato, lo spettacolo debutterà il 22 dicembre e offre una visione rinnovata, realizzata da Carmelo Rifici insieme a giovani talenti diplomati alla Scuola di'Luca Ronconi'.Rifici e il capolavoro di ShakespeareIl regista Carmelo Rifici ha scelto questo lavoro di Shakespeare non solo per la sua complessità, ma per la ricchezza di generi che il testo rappresenta. Rifici definisce "di unadi" non semplicemente come una commedia, ma come una "sinfonia barocca dei generi", capace di muoversi tra il pastorale, il grottesco, il surreale e la tragedia. Secondo il regista, il testo offre l'opportunità di esplorare strati profondi della condizione umana attraverso un gioco di ruoli imperscrutabile, dove le diverse forme si intrecciano per creare un racconto avvincente e multiforme.