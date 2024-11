Ilrestodelcarlino.it - ‘Hermana’ in mostra al San Sebastiano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, è stata promossa da UDI Forlì e Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Forlì, l’ottava edizione della, allestita fino all’8 dicembre all’Oratorio di Sandal titolocon opere di Rossella Baccolini e Olimpia Lalli e curata da Angelamaria Golfarelli. si avvale della collaborazione del Centro Donna, del Forum delle Donne e della Manoni 2.0. Il titolo deriva da una poesia di Pablo Neruda in cui l’autore fa riferimento a un rapporto di ‘sorellanza’, parola chiave fra due donne unite dagli stessi obiettivi. L’uso di questo termine intende "dilatare il legame di sangue anche alla relazione comune fra estranee – scrive Angelamaria Golfarelli- – per indicare come oggi sia necessario essere solidali".