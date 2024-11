Iodonna.it - Goloso ed elegante, il regala fascino ad ogni beauty look. Dai capelli alle unghie è il colore della stagione invernale

Leggi su Iodonna.it

Avvolgente e irresistibile: il marrone cioccolato è ilprotagonista dell’autunno-inverno 2024, non solo nella moda, ma anche nel, arricchendo di sfumature calde e avvolgenti, trucco & co. Tra le colorazioni dipiù virali su TikTok c’è infatti il “Chocolate Syrup” una nuance di castano luminosa e intensa. Grande ritorno sulle labbra anche per il rossetto marrone, must degli anni Novanta, e degli smalti color cioccolato. Perdecisamente golosi. Make up da “mob wike”, su TikTok spopola il trucco da “gangster movie” X Leggi anche › Eyeliner nero o marrone? Quale segliere in base aldegli occhi Marrone cioccolato: sui, il “Chocolate Syrup”Tra le tendenzepiù viraliautunnale, arriva il castano “Chocolate Syrup” che ha già generato oltre 66 milioni di visualizzazioni su TikTok, ed è ispiratodolci e golose sfumature del cioccolato.