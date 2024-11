F1 Hamilton | Non mi entusiasmava guidare la Ferrari già nei test di Abu Dhabi

Leggi su Sportface.it

“Nientead Abu? So che Vasseur voleva che accadesse. Ero indeciso.la Rossa per la prima volta ad Abunon mi entusiasma. In un mondo perfetto, il debutto avverrà a porte chiuse: ho un contratto vincolante con Mercedes fino al 31 dicembre”. Lo ha detto Lewis, come riporta Motorsport, nel media day del giovedì prima del weekend del GP del Qatar di F1: “E’ chiaro, questo ritarda l’adattamento e renderà più difficile l’inizio del nuovo anno con la nuova scuderia”. F1,: “Non milagià neidi Abu” SportFace.