Disservizi su Bancomat Pagobancomat e Nexi | perché non funzionano

Nella giornata di giovedì 28 novembre si sono verificati disagi in tutta Italia legati ai servizi, Pago. Le cause delo, iniziato a partire dalle 11:25, sono ancora da chiarire. I tre servizi di pagamento digitale hanno ricevuto una comunicazione da Worldline di un incidente «relativo a un’interruzione generica e diffusa della rete in Italia», scrivein una nota. «Il problema che sta interessando l’elaborazione delle transazioni è ancora in corso», fa sapere Wordline in una nota. «Tuttavia, dopo un’approfondita indagine, possiamo confermare che l’interruzione impatta solo una piccola parte dei pagamenti» e il «problema è da attribuire a cause esterne».Gli strumenti di pagamento impattati daloIlo ha coinvolto una piccola parte delle transazioni e ha colpito i pagamenti tramite Pos in negozi e attività commerciali, carte di credito e debito di diversi circuiti e banche e alcuni prelievi.