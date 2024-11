Sport.quotidiano.net - Champions League, la Juve strappa un pari tutto cuore in casa dell'Aston Villa

Birmingham (Regno Unito), 27 novembre 2024 – A pochi giorni dalsenza emozioni di San Siro, lantus rimedia un altro 0-0 anche insul campo. Uncomunque molto prezioso per gli uomini di Thiago Motta, costretti anche alPark a fare i conti con una grande emergenza infortunati, ma capaci di reggere l’urtoa fisicità dei padroni di. Come accaduto contro il Milan, nel complesso, il match non ha regalato grandissime emozioni: nella prima metà di gara meglio l’inglesi che proprio allo scoccare del 45’ hanno colpito una traversa su punizione con Digne. Laha però saputo reagire e rendere laglia ai “Villians” e nella ripresa è arrivata a un passo dal gol con il colpo di testa di Conceicao, fermato dall’inntervento miracoloso sulla linea di Martinez.