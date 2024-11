Noinotizie.it - Aradeo: Koreja, dall’archivio le storie "Un villaggio vivente nella memoria"

Di seguito il comunicato:È la primavera del 1982, i giorni della settimana santa, quando Nicola Savarese, docente presso l’Università di Lecce, introduce al teatro un giovane, quanto inconsapevole, studente di Filosofia, che si trova impiegato come facchino e trovarobe per le riprese dello spettacolo Come! And the Day will be Ours dell’Odin Teatret.Proprio dall’incontro con gli stravaganti stranieri giunti dal nord Europa e guidati da Eugenio Barba, si genera la scintilla che qualche anno dopo avrebbe dato vita al Teatro. Il giovane si chiama Salvatore Tramacere. Parte da qui la storia teatrale ripercorsa nel testo UNle(1982-1999) scritto da Maria Chiara Provenzano con la postfazione di Francesco Ceraolo, pubblicato nell’aprile 2024 da Titivillus nell’ambito di Altre Visioni 163 – Movimenti Monografie sul teatro contemporaneo per immagini,e documenti, collana diretta da Stefano Casi, Cristina Valenti, Franco Vazzoler (pagg.