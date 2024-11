Donnapop.it - Albano in ospedale per un’operazione: ecco cosa è successo al cantante e come sta oggi

staCarrisi dopo l’operazione a cui si è sottoposto? Ilpugliese ne ha parlato in prima persona, via social.?L’intervento è stato fatto proprio ieri, 27 novembre 2024, a Roma.è ricoverato nella Casa di Cura Villa del Rosario dal professor Lino Di Rienzo Businco. Masta? E, soprattutto, per quale motivo si è dovuto operare?stadopo l’operazione?è indopoeffettuata per via della raucedine, che da tempo ilsi portava dietro e – probabilmente – causato da una forte sinusite. Il delicato intervento, comunque, è riuscito bene.stal’artista di San Marco Cellino?Carrisi sta bene,ha affermato lui stesso via social! Il problema per ilera, purtroppo, rappresentato dal fatto che questa condizione di salute gli causasse abbassamenti di voce improvvisi.