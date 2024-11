Puntomagazine.it - Al Via la seconda edizione della rassegna del patrimonio immateriale della Campania

Dal 5 al 7 dicembre, al NEXT di Capaccio Paestum, tre giorni di cultura, tradizione e sapori campani, con stand espositivi, incontri, degustazioni, laboratori per le scuoleLa Regionepresenta ladel, in programma dal 5 al 7 dicembre al NEXT (Nuova Esposizione Ex Tabacchificio) di Capaccio Paestum (SA). Un evento per conoscere, attraverso stand espositivi, tavole rotonde, degustazioni e laboratori, ilculturalecampano con le sue pratiche tradizionali connesse ai saperi (produzioni artistiche e artigianali), alle celebrazioni (riti e feste), alle espressioni (musiche, mezzi espressivi, performance artistiche) e alla cultura agro-alimentare (pratiche rurali, gastronomiche ed enologiche).