Addio Giacinto re del Trigabolo Nella sua ’bottega’ chef stellati La figlia | Un genio della cucina

Argenta piangeRossetti, 76 anni, morto all’ospedale di Cona dove era ricoverato da giorni per l’improvviso aggravarsi delle condizioni di salute. "Era una persona geniale, capace di realizzare un sogno – è il ricordo del sindaco Andrea Baldini –, quel sogno meraviglioso che si è si rivelato il. Un pioniere e avanguardista nel mondogastronomia. Ha creato per tanti un’opportunità unica, ha fatto crescere professionalmente personaggi che poi si sono fatti stradavita". Tra i primi ieri a rendere omaggio a Rossetti è stato Igles Corelli,e popolare volto televisivo: "L’anima delè volata in cielo. Ciao", ha scritto sui social. Nel giugno del 2023 era stata posata una targa sull’edificio che in centro ad Argenta ospitava il ristorante, per ricordare l’apertura del, oltre a un convegno ospitato ai Cappuccini.