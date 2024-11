Quifinanza.it - 2×1000 ai partiti, quanti e chi ha ricevuto più fondi nel 2024

Leggi su Quifinanza.it

Ogni anno i contribuenti hanno la possibilità di destinare una quota dell’Irpef a favore di uno deipolitici iscritti nel registro ufficiale. Conosciuto come il, questo sistema è l’unica forma di finanziamento pubblico rimasta ai, dopo l’abolizione dei rimborsi elettorali nel 2014.Nel, come negli anni precedenti, i numeri suiricevuti sono stati oggetto di attenzione: dal Partito Democratico, che continua a primeggiare, fino a Fratelli d’Italia, che ha visto la propria quota in aumento. Ma chi ha guadagnato di più e come sono andate le cose rispetto agli anni passati?Quali sono ipiù scelti dai cittadiniNel 2023 il Partito Democratico (PD) ha mantenuto il suo primato, raccogliendo la quota più alta del, con circa 8,1 milioni di euro, pari al 33,7% del totale.