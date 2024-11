Zonawrestling.net - WWE: Andre Chase dà l’addio alla Chase University con un colpo di scena durante NXT

Leggi su Zonawrestling.net

Il WWE Universe ha assistitofine di una delle fazioni più amate di NXT la scorsa settimana: laU.l’edizione del 26 novembre di NXT,ha affrontato un momento cruciale dopo il suo match ad alta posta in gioco contro Ridge Holland della settimana precedente. La sconfitta diha portato allo scioglimento della fazioneU, come stabilito dalle condizioni del match. Questo ha segnato la fine di un’alleanza che comprendeva, Thea Hail, Duke Hudson e Riley Osbourne.All’inizio della serata, Ridge Holland ha aggiunto l’insulto al danno prendendosi gioco della fine della fazione di cui aveva fatto parte in passato.: La fine dellaU e l’inizio di una nuova era?In un toccante segmento trasmesso questa settimana,è stato mostrato nella classe dellaU, riflettendo sugli eventi della settimana precedente.