Vittoria d’autorete | l’Inter batte il Lipsia e sale sempre più in alto in Champions

d'autorete, non d'autorità per l'Inter quella che arriva nella gelida notte di San Siro con il(1-0). La squadra di Simone Inzaghi gioca un ottimo primo tempo, costruendo occasioni in quantità soprattutto da sinistra, ma soffre eccessivamente nella ripresa, gettando al vento anche un paio di buoni contropiede per chiudere il match. E invece il fischio finale è un sollievo. L’autorete di Castello Lukeba non inganni, almeno nella prima metà di gara: episodio sì sulla mancata spizzata di De Vrij a seguito della punizione-cross di Dimarco, ma sintomo di una squadra schiacciata e travolta da allarmi da ogni direzione. E che rischia di ricadere quindici minuti dopo, quando Dumfries brucia lo stesso Lukeba per un rigore che, secondo il portoghese Joao Pinheiro, è fallo in attacco.