Variazione di Bilancio Gandi | Investimenti meno mutui e no alla vendita delle azioni

Bergamo. La Giunta del Comune di Bergamo ha dato il via liberadelibera didiche sarà esaminata dal Consiglio Comunale il prossimo 28 novembre ma il testo arriva prima in Commissione. Un documento che accompagna, come sempre avviene, l’ultimadidell’anno e che darà quindi il via definitivo alle previsioni di entrata e di spesa del 2024. Ancora una volta viene confermata la scelta dell’amministrazione comunale di puntare su una politica disulla città molto ambiziosa, migliorando l’equilibrio di parte corrente di 1,2 milioni di euro e centrando per l’ennesima volta l’obiettivo di darecittà le opere e gli interventi di cui ha bisogno, con una cifra record di 70 milioni di euro stanziati a questo fine nel 2024. Complessivamente, è di 8,4 milioni di euro l’avanzo applicato in parte capitale e 1,4 quello in parte corrente.