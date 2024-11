Thesocialpost.it - Tredicenne picchiata da coetanea davanti a un gruppo di amici che filma e non interviene

Un’aggressione di violenza inaudita ha scosso la comunità di Laterza, in provincia di Taranto. Nella serata di martedì 26 novembre, una ragazzina di 13 anni è stata presa a schiaffi e calci da unaper quasi venti minuti, sotto gli occhi di una decina di giovani spettatori rimasti immobili, intenti solo are la scena.Leggi anche: Ragazzina disabile derisa e poiin pubblico: nessuno, tuttino il pestaggioL’episodio è avvenuto tra via Mazzini, via Enrico Toti e via Monte Sabotino. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazzina sarebbe stata aggredita a causa di un presunto messaggio inviato al fidanzato dell’autrice della violenza. Una spinta iniziale ha dato il via a una serie di calci, schiaffi e strattoni ai capelli, mentre i presenti non intervenivano per fermare l’aggressione.