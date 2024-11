Tornano lo Zecchino d' Oro e Topo Gigio

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.40 Torna lod'Oro,da 7 anni sotto la direzione di Carlo Conti.Sarà in onda venerdì 29 e sabato 30 novembre, su Rai1, alle 17.05, in diretta dall'Antoniano di Bologna. La finale, domenica 1° dicembre, dalle 17.20 alle 20. Sono 14 le canzoni che partecipano. I conduttori sono Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni. Per la finale ci sarà invece Carlo Conti,che ha annunciato il ritorno di. Sono 19 i piccoli cantanti, provenienti da 11 regioni. Ospiti della finale i Ricchi e Poveri.