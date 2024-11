Ilrestodelcarlino.it - Spedizione punitiva perché hanno cambiato ditta: un arresto

Reggio Emilia, 27 novembre 2024 – Faide e botte tra gruppi di persone di etnia pakistana, è arrivata a sentenza una lunga vicenda (risale al 2018) fatta di rapine e lesioni aggravate da parte di cinque uomini nei confronti di due connazionali, ‘rei’ di essere andati a lavorare per un’altraconcorrente. Uno dei condannati il 20 novembre dal tribunale di Macerata (i fatti sono accaduti sei anni fa a Recanati) è residente nel Comune di Reggio Emilia, e a seguito dell’iter processuale il 24enne è stato riconosciuto colpevole e condannato a 4 anni e 2 mesi in regime di detenzione carceraria oltre al pagamento di una multa di 2.200 euro. L’ufficio esecuzioni penali della procura di Macerata ha quindi emesso l'ordine di esecuzione per la carcerazione. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito nella giornata di ieri 26 novembre 2024, dai Carabinieri della stazione di Reggio Emilia principale.