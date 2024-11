Superguidatv.it - Sophie Codegoni, Alessandro Basciano scarcerato: “Io non sono vittima e non lo é neanche lei”

Leggi su Superguidatv.it

Desta clamore mediatico il caso legale che vede protagonisti gli ex volti di Uomini e donne,. I due, personaggi noti per aver coperto i noti ruoli di ex tronista ed ex corteggiatore al dating-show di Maria De Filippi, di recente diventavano madre e padre della loro primogenita Céline Blue, prima della crisi del loro amore. E intanto tornano al centro della cronaca rosa, non lesinando dichiarazioni sulla scarcerazione del dj, dopo l’accusa di stalking lanciatagli dall’influencer.torna libero: ecco cosa accade dopo il j’accuse di48 ore dopo il suo arresto,torna in libertà, uscendo dal carcere di San Vittore. Con l’interrogatorio di garanzia, condotto dalla giudice che il 18 novembre firmava l’ordine d’arresto per stalking su, ai suoi danni, cade per lui il capo d’accusa che lo aveva condotto in cella.